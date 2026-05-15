କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସତୀଶନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ଶଶି ଥରୁର, ଜଣାଇଲେ ଏହାର କାରଣ
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
VD Satheesan Oath Ceremony : କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସତୀଶନ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର (୧୮ ମଇ) ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ସତୀଶନଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶଶି ଥରୁର କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଶୁକ୍ରବାର (୧୫ ମଇ) ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଥରୁର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଥରୁର ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭି.ଡି. ସତୀଶନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଥରୁର ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ଏହି କଥାର ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ତଥା କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଡି. ସତୀଶନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବୋଷ୍ଟନରେ ରହିବି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ Tufts University ର Fletcher School of Law & Diplomacy ର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ର ୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବି! ଆମେରିକାରେ ଏହା ଅତୀତର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ କେରଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି।’
I’m sorry to be missing the swearing-in ceremony of my @incKerala colleague and new CM of Kerala @vdsatheesan. I am in Boston this weekend to deliver the Commencement address at the graduation ceremony of my alma mater, the Fletcher School of Law & Diplomacy at @TuftsUniversity —…
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 15, 2026
ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ସତୀଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବଧାଇ
କେରଳର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶନଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନେକ ଦଳର ନେତା ସାମିଲ ହେବେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଭି. ଡି. ସତୀଶନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଶୀର୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଛି।
କେରଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସତୀଶନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମିଳିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ମୁଖ୍ଯ (ୟୁଡିଏଫ୍ – UDF) କୁ ଏପ୍ରିଲ ୯ ରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୀର୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି।