IND vs AUS: ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ ମିଳିବ ODI ବିଶ୍ବକପ୍ ଟିକେଟ୍ ? ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ କଥା…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI ସିରିଜ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ
ଭାରତ ଅକ୍ଟୋବର 19 ରୁ ପର୍ଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଦଳର ଅଂଶ କାରଣ ଏହି ସିରିଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଫିଟନେସ୍, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଫର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତ ପରେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ କି ନାହିଁ।”
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଆସିଲେ, ଅଭିଜ୍ଞତାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ବଡ଼ ମୁକାବିଲାରେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଖେଳାଳି ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ନିକଟରେ ଚାମ୍ପିୟାନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଦେଖିଛୁ।”
ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ସମ୍ପ୍ରତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ
ଭାରତର ସୀମିତ ଓଭର ଗସ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 19 ରେ ପର୍ଥ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅକ୍ଟୋବର 23 ରେ ଏଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଅକ୍ଟୋବର 25 ରେ ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ 2020-21 ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୱାନଡେ ସିରିଜରେ 2-1 ରେ ପରଜାୟ ବରଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେହି ଗସ୍ତରେ ଟି-20 ସିରିଜରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ 2-1ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।