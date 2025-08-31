Video: ଏ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରେ କରନ୍ତି ଦମଦାର ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଶ୍ ଉଡାଇଦେବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ….

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଓ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ । ହେଲେ ଏ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ତଥା ଭାରତର ଲଳନାଙ୍କୁ ବୋଧେ ବହୁତ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ! ତଥାପି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଶ୍ ଭିନ୍ନ । ଶୀତଲ ଦେବୀ- ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଆର୍ଚେରର ।

ଶୀତଲ ଦେବୀ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଧନୁଚାଳନାରେ ଏକ ବଡ଼ ନାମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଶୀତଲ ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର। ଏହି ବୟସରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

 

ସେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ ଗେମ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଓ ଭାରତର ଗର୍ବ ତଥା ଗୌରବ ସାଜିଥିଲେ। ଶୀତଲଙ୍କ ଉଭୟ ହାତ ନାହିଁ। ସେ ତୀର ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼, ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ଏବଂ ପାଟିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ପ୍ରକାଶଥାଉ ଯେ, ଶୀତଲ ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଫୋକୋଲେମିଆ ନାମକ ଏକ ବିରଳ ରୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ହାତର ବିକାଶ ମଝିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଶୀତଲ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କେବେବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ।

ଶୀତଲ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଥାଏ, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ମଣିଷକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୀତଲ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ବସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। କେବେବି କେବେ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।”

