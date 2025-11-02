ଫାଇନାଲରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ଶେଫାଲି ବର୍ମା, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିଲେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ
ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ସେହଓ୍ୱାଗଙ୍କ ସହ ହେଲେ ସମକକ୍ଷ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଓପନର ଶେଫାଲି ବର୍ମା ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ନଥିବା ଶେଫାଲିଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲଙ୍କ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେମିଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା।
ଯଦିଓ ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଏପରି କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ, ଶେଫାଲି ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ୮୭ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଲେ।
ଟସ୍ ହାରିଲା ଭାରତ:
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଶେଫାଲି ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ଶେଫାଲି ଏଥର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୪୯ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କଲେ।
ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଶେଫାଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏହା ହାସଲ କରିବାକୁ ତିନି ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ODI କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଶେଫାଲି ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୨ ରେ ଆସିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଶେଫାଲି କେବଳ ଥରେ ୪୦ ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ୪୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶେଫାଲି ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ଶେଫାଲି:
ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଶେଫାଲି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇତିହାସରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ (ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା) ହୋଇଗଲେ।
ସେ ମାତ୍ର ୨୧ ବର୍ଷ ୨୭୮ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଓପନର୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ପ୍ରଥମେ ୨୦୦୩ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ପୁନମ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୭ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଶେଫାଲିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ଶେଫାଲି ୮୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଇନିଂସର ୨୮ତମ ଓଭରରେ ଆୟାବୋଙ୍ଗା ଖାକାଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲେ।
ସେ ୭୮ ବଲ୍ ରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହିତ ୮୭ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଶତକ ହାସଲ କରିନଥିଲେ, ଶେଫାଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ଶେଫାଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ।