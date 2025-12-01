ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଭିତରେ ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ଶେଖ୍ ହସିନା! ୧୬ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କେସ୍ ରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ, ମରିଥିଲେ ୭୪ ଲୋକ
ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଭିତରେ ପୁଣି ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ରାଇଫଲ୍ସ (BDR) ବିଦ୍ରୋହର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏକ କମିଶନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶେଖ ହାସିନା ୨୦୦୯ ର ରକ୍ତାକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଏଫ୍ପି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ କମିଶନ ଏହାର ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସେନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିଲା।
ରବିବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ତଥ୍ୟ ୭୮ ବର୍ଷୀୟା ହସିନାଙ୍କ ଉପରେ ନୂତନ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯିଏ ଗତବର୍ଷ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ସହିତ ଜଡିତ “ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ” ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
୭୪ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା:
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ବିଡିଆର୍ ବିଦ୍ରୋହର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ କରିବା ପରେ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ନୂତନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆସିଛି।
୨୦୦୯ ମସିହାରେ ଢାକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୭୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା। ହସିନାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାର ମାତ୍ର ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
କମିଶନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି:
କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଏଏଲଏମ ଫଜଲୁର ରହମାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାର ବିଦ୍ରୋହରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଫଜଲେ ନୁର ତାପସଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ନାମିତ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାପସ ହସିନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।
ଭାରତର ଭୂମିକାର ଦାବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ରହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୃକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଭାରତ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି।
ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ୯୨୧ ଭାରତୀୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬୭ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି ହସିନା:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଶେଖ ହସିନା ଭାରତ ଚାଲିଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ୟୁନୁସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।