‘ମୋତେ ଜେଲ୍‌ ପଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ.. ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫେରିବି’, ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶେଖ ହାସିନା, ‘ଗିରଫ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଥିଲେ ବି ଫେରିବି’

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: “ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ, ଜେଲ୍‌ରେ ବି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ମୋତେ ହତ୍ୟା ବି କରାଯାଇପାରେ… ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୋ ଦେଶର ଜନତା ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି।”

ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଭାରତରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଜୀବନପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର: ଢାକାର ଏକ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ‘ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ’ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଥିବା ବେଳେ, ହସିନା ଏହାକୁ ଆଇନ ଆଢୁଆଳରେ କରାଯାଇଥିବା “ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ” ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ୭ ହଜାର କଲେଜ୍…

ହେ ପ୍ରଭୁ!! ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ…

Uttarakhand Govt.

ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତି: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା AFP କୁ ଦେଇଥିବା ଇମେଲ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କିମ୍ବା ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବାର ଚାପ ପକାଇନାହାନ୍ତି।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି: ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଭାରତ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, ହସିନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ।

ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ହାସିନା: ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ପରେ ହସିନାଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭବନରେ ପଶିଯିବା ପରେ ସେ ହେଲିକାପ୍ଟର ଯୋଗେ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ, ହସିନାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା, ୭ ହଜାର କଲେଜ୍…

ହେ ପ୍ରଭୁ!! ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ…

ପ୍ରଶାସନର ଅଜବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ଓ…

“ଇତିହାସ ମୋ ସହ ନ୍ୟାୟ କରିବ..”…

1 of 28,490