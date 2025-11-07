ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସିନା; ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବେଳେ କହିଲେ ଏପରି…
ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଶେଖ ହସିନା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତକୁ ଧନ୍ଯବାଦ ଜଣାଇଲେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି।
ଶେଖ ହସିନା ଦେଶରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବାଲାଂଦେଶରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ଯ ଭାବରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ଭାରତକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ।
ତେବେ ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହ ହସିନା ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଭାରତ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ଯବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
୨୦୨୪ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦାବି କରି ଲୋକ ଦଙ୍ଗା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଏହାପର ଠାରୁ ଶେଖ ହସିନା ଦେଶ ଛାଡି ଆସି ଭାରତରେ ଶରଣ ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ଥିବା ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ଯାଚାର କରାଯାଉଥିଲା।
ଶେଖ ହସିନା ଭାରତ ତରଫରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ଯବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ କହିଥିଲେ କି ଯଦିଓ ୟୁନୁସ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସେତେଟା ଭଲ ଚାଲି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ।ଏନେଇ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ମୋତେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସି ନଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବାଂଲାଦେଶର ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି।