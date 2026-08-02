ଭାରତରେ ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଶେଖ ହସିନା, ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ଯୋଜନାର କରିବେ ଖୁଲାସା?

ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆସିବେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ହଟିଯିବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଭାରତରେ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଯୋଗଦାନ ହେବ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଫରେନ୍ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ (FCC South Asia) ପକ୍ଷରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶେଖ ହସିନା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିପାରନ୍ତି।

ଏହି ଆଲୋଚନା ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ୭ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମଥୁରା ରୋଡ୍‌ସ୍ଥିତ ସର୍ ମାର୍କ ଟୁଲି ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କ୍ଲବ୍‌ର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

BCCI ନେଇସାରିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା…

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶେଖ ହସିନା ସରକାରର ପତନ ହୋଇଥିଲା:

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନର ଶେଷ ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ବିବାଦୀୟ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶେଖ ହସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ।

ଭାରତକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଶେଖ ହସିନା ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଔପଚାରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଗାମୀ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଜନିକ ଉପସ୍ଥିତି ହେବ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତାଲିକାରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ନେତା, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ସେମାନେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Uttarakhand Govt.

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବାଂଲାଦେଶର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି:

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ICT ପରାମର୍ଶଦାତା ଜିବ ୱାଜେଦ୍ ଜୟ, ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହିବୁଲ ହସନ ଚୌଧୁରୀ ନୋଭଫେଲ, ବାଂଲାଦେଶ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍ର ମହାସଚିବ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ସିଦ୍ଦିକୀ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍ USAର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାହ ମହମ୍ମଦ ବଖ୍ତିଆର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ FCC ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ସ (IAPC)ର ସଭାପତି ଡ଼. ଭାଲ୍ ଆୱାଦ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ।

ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହସିନା:

ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସତ୍ତାରୁ ହଟିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶାସନ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାରିକ୍ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗଠନର ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ନୂଆ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବତନ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସରକାରର ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରଖିଛି। ସେହିପରି, ଅଦାଲତରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଳର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ରହିଛି।

ଏହା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଲଗାତାର ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭାରତ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛି।

ନିକଟରେ ଶେଖ ହସିନା ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହି ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଖ ହସିନା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୈତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଲାସା କରିପାରନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

BCCI ନେଇସାରିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା…

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଖେଳିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର…

ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ କ’ଣ କରିବ…

1 of 19,715