‘ବହୁତ ଜଲଦି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବି’….ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ;କହିଲେ ମୋ ନୀରବତାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବ ନାହିଁ…
ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ। ଏକ ଇମେଲ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରଠାରୁ ଶେଖ୍ ହସିନା ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍, ବାଂଲାଦେଶରେ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।
ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା, ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।
ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ୧୯ ଥର ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ଥମି ନଥିଲେ। ଆୱାମୀ ଲିଗ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଜନତାଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତା।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ନେତା ଏବେ ବି ଦଳ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି।
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିନା ଦଳ ଏବଂ ଆୱାମୀ ଲିଗ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ତେବେ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତଥାପି, ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଚାପରେ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ: ହସିନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁନୁସ ସରକାର ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତା ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନରସଂହାର ଚଳାଇଛି।
ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୧୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ନେତା ଫେରି ଆସିବେ।
ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ହସିନା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଗତି କରିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କର ଉଲ୍ଲେଖ: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ହସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଐତିହାସିକ। ଭାରତ କେବଳ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତଥାପି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି, ଆମ ଦେଶର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜିକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଥିଲେ।