‘ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି…’, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
Sheikh Hasina: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (ICT) ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଶେଖ୍ ହାସିନା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକପାଖିଆ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ପକ୍ଷ ନଶୁଣି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଅନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଜନତାଙ୍କର କୌଣସି ଜନାଦେଶ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।”
ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍-ବାଂଲାଦେଶ (ICT-BD) ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ରାୟ ପାଠ କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଓକିଲମାନେ ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧୫ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ହସିନାଙ୍କ ହାତ ଥିଲା।
ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ “ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହ” ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ୧୪୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା।
ମୋତେ ମୋର ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ICTରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଶେଖ ହସିନା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ କେବଳ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ।
ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ହିଂସାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଦୁଜ୍ଜମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଓକିଲ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସିନା କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସମ୍ମାନିତ କିମ୍ବା ଆଇନ ପାଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଆଇସିଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ଶେଷ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆୱାମୀ ଲିଗକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ୟୁନୁସଙ୍କ ବାହିନୀ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆୱାମୀ ଲିଗ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଶହ ଶହ ଘର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ।