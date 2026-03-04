ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା, ଇସ୍ରାଏଲରେ କେତେ? ଜାଣିଲେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି

Indian Currency in Israel: ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ୍ । ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଘନ ଘନ ମିଶାଇଲ୍ ମାଡରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅସ୍ଥିର । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସହିତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି । ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଦ୍ରା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଛୋଟ ଅର୍ଥନୀତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେକେଲକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ?
ଇସ୍ରାଏଲର ମୁଦ୍ରା କ’ଣ: ଇସ୍ରାଏଲର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲୀ ନୂତନ ଶେକେଲ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶେକେଲ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ୧ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୯ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶେକେଲକୁ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ।
ଶେକେଲ କାହିଁକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ: ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଚାଳିତ। ଏହା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କୃଷି ନବସୃଜନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିଛି। ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି।
ମୁଦ୍ରାର ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୁଦ୍ରା ଏହାର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ।
ଇସ୍ରାଏଲରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଇସ୍ରାଏଲର ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ନୀତି ଏବଂ ସୁଧ ହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶେକେଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ।
ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶେକେଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଦ୍ରା। ଭାରତ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଦ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତୁଳନାରେ, ୧ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଶେକେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୯ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ହୋଟେଲ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ।
ତଥାପି, ମୁଦ୍ରା ଶକ୍ତି ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଦେଶର ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏକ ଛୋଟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ କମ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଦ୍ରା ପାଇପାରିବ।