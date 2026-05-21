ରହସ୍ୟମୟ ଗାଁ, ଏଠି ମଣିଷଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି ‘ନାଗସାପ’! ଘରେ ଘରେ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତି କୋବ୍ରା..
ଶେତଫାଲ ଗାଁକୁ ସାପଙ୍କ ଗାଁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାପର ନାମ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ମନେ ପଡ଼େ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୮ହଜାର ଲୋକ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ସାହସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସାପକୁ ଦେଖି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସାପକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଏପରିକି ଗାଁ ଘରେ ବିଷାକ୍ତ ନାଗ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସାପଙ୍କ ଗାଁ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶେତଫାଲ ଗ୍ରାମକୁ “ଭାରତର ସାପ ଗ୍ରାମ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଏବଂ ସାପ ଭୟ ବିନା ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଁର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସାପ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ଥାନ ଅଛି।
ନାଗ ପରି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଏଠାରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସାପ ପ୍ରଚୁର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାପ କାମୁଡ଼ା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାପ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ସାପମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା: ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଗାଁକୁ କେବଳ ସାପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନାଗକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସାପ ପୂଜା ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଆସିଛି, ବିଶେଷକରି ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ପରି ପର୍ବରେ, ଶେଠଫାଲରେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି।
ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର: ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସାପ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଗସାପ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ସାଧାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସାପ ଦେଖାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶେତଫାଲକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି।
ଆଜି, ଏହି ଗାଁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସାପକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରିବା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାର ଘର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।