ଭାରତର ଏଠାରେ ଅଛି ସାପଙ୍କ ଗାଁ, ନିଜ ଛୁଆ ପରି ସାପଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି ଲୋକେ,ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି
Snake Village: ଭାରତ ଏଭଳି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ସାପମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଗ୍ରହ ଓ କୌତୂହଳ ରହିଆସିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସାପକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସାପମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଡ଼ ତାମିଲନାଡୁ କିମ୍ବା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଗାଁରେ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ବିଶେଷ ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି ‘ଶେତଫାଲ୍’ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗାଁ କିପରି ସାପମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ପାଲଟିଲା।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶେତଫାଲ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଗାଁ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସାପକୁ ଆଦୌ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସାପ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି। ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସାପମାନଙ୍କ ସହ ରହିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା ମଣିଷ ଏବଂ ସାପର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।
ଯେଉଁ ସାପକୁ ଦେଖି ସାରା ଦୁନିଆ ଡରେ, ସେହି ସାପ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବ ସଦୃଶ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହିଁ ଆଜି ଗାଁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି।
କିପରି ସାପମାନଙ୍କ ଗଡ଼ ପାଲଟିଲା ଶେତଫାଲ୍?
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶେତଫାଲ୍ ଗାଁକୁ ‘ଭାରତର ସାପମାନଙ୍କ ଗାଁ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସାପମାନଙ୍କ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା କୋଠରୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ସାପକୁ ଭୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନର ସହ ଦେଖନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶେତଫାଲ୍ ଗାଁର ପରିଚୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ନାଗ ପୂଜା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନାଗ ସାପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମାନନ୍ତି। ଘରେ ସାପ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଗାଁର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମତରେ, ସାପ ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଯୋଗୁଁ କେବେ ହେଲେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସାପମାନେ ଏଠାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏବେ ପାଲଟିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ
ନିଜର ଏହି ନିଆରା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଶେତଫାଲ୍ ଗାଁ ଏବେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଗାଁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିଛି ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି:
- ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ।
- ସାପମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନୁଚିତ।
- ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ।
- ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ମନା।
କେବେ ଏବଂ କିପରି ଯିବେ?
ଖରାଦିନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାକାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସୋଲାପୁର ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।
ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୋଲାପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ। ସେଠାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ସହଜରେ ଗାଁକୁ ଯାଇହେବ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବିମାନବନ୍ଦର ପୁଣେରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏହି ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି।