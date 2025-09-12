Shhshshsh… ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଏ 4 ସାପ! ଭୁଲରେ ବି ଚିଡ଼ାନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଦଂଶନରେ ମାଟିରେ ଦବିଯିବେ, ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ଆଗରୁ ଚାଲିଯିବ….
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁରେ, କ୍ଷେତ ଏବଂ ଘର ପାଖରେ ସାପଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ କେଉଁ ସାପ ବିଷାକ୍ତ ତାହା କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ସର୍ପମିତ୍ର ବିବେକ ତିୱାରୀ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ବିବେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଚାରି ପ୍ରଜାତିର ସାପକୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବିଗ୍-୪ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ରସେଲ୍ ଭାଇପର, କୋବ୍ରା (ନାଗ), କ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ସ-ସ୍କେଲ୍ଡ ଭାଇପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ସତନା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ରସେଲ୍ସ ଭାଇପରକୁ ପାଇଥନ୍ ଭାବି ଭୁଲ କରି ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାର ବିଷ ହେମୋଟକ୍ସିକ ଯାହା ରକ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦିଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର କାମୁଡ଼ିରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ଏହା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଚର୍ମ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।
ସର୍ପମିତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ କ୍ରେଟକୁ କୈଲି ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ସାପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସାପ ପ୍ରାୟତଃ ରାତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ତାର ଶିକାରକୁ କାମୁଡ଼େ। କ୍ରେଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର କାମୁଡ଼ା ବିଳମ୍ବରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଯଦି ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳେ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ନୀରବ ହତ୍ୟାକାରୀ କୁହାଯାଏ।
ସାପଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସତର୍କତା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘରେ ଥିବା ମୂଷା ଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଷା ନିରୋଧକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସାପ ମୂଷା ଏବଂ ଝିଟିପିଟିଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଘାସକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସାପମାନେ ଲୁଚିବାକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତନା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପର ବିପଦ ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ସତର୍କତା ଦ୍ଵାରା ଏହି ବିପଦକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଗ୍-୪ ସାପଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାପ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
Disclaimer: ଉପରୋକ୍ତ ଆଲେଖ୍ଯ ସାଧାରଣ ସୂଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲିଖିତ । ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତଥା ସରୀସୃପ ତଥା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା କିମ୍ୱା ତାହାକୁ ନେଇ ଭୟ ସଂଚାର କରିବା ଆଲେଖ୍ଯର ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ନୁହେଁ ।