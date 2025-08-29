(viral video) ଲସଏଞ୍ଜେଲ୍ସର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ କଲା ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା, ରାସ୍ତାରେ ଖଣ୍ଡାଧରି କରୁଥିଲେ ତଲୱାରବାଜୀ

By Jyotirmayee

ଲସଏଞ୍ଜେଲ୍ସ: ଲସଏଞ୍ଜେଲ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲସଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ପୋଲିସ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଶିଖ୍ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗଟକା (ତଲୱାରବାଜୀ) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଡାଉନ ଟାଉନସ୍ଥିତ କ୍ରିପ୍ଟୋଡଟ୍ କମ୍ ଏରିନାରେ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଲସଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ପୋଲିସ ନିକଟକୁ ୯୧୧ଟି ଫୋନ୍ କଲ ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାରନାମାକୁ ଦେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଗୁରପ୍ରୀତ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଅଟକାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସେଠାକାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଗୁରପ୍ରୀତଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଲିସ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା ।

ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଗୁରପ୍ରୀତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।

