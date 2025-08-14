Shilpa And Raj Kundra: ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା, ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ କୋଠାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ୬୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି ।
କୋଠାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ନାମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୧୫ରେ ରାଜେଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ କୋଠାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।
ସେ ଶିଳ୍ପା-ରାଜଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଟିଭି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଆମର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି ହୁଏ । ଆର୍ଯ୍ୟ ୧୨% ବାର୍ଷିକ ସୁଧରେ ୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ମାଗିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ୮୭% ରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ଥିଲା।
ଠକିଦେଲେ ଶିଳ୍ପା- ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଋଣ ଦେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକସ ବାହାନାରେ, ଏହାକୁ “ନିବେଶ” କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ହୋଟେଲରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା – ଟିକସ କମ୍ ହେବ, ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଟଙ୍କା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, କୋଠାରୀ ଏପ୍ରିଲ 2015 ରେ ପ୍ରାୟ 31.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2015 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 28.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 60 କୋଟି 48 ଲକ୍ଷ 98 ହଜାର 700 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା’ ଉପରେ, 3 ଲକ୍ଷ 19 ହଜାର 500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ ଏପ୍ରିଲ 2016 ରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା- କିନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୬ରେ, ଶିଳ୍ପା ହଠାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜଣାପଡିଲା ଯେ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୧.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଦେବାଳିଆ ମାମଲା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ କୋଠାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ପଚରାଯିବା ପରେ, ସେମାନେ କେବଳ କାମ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।
କୋଠାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିଳ୍ପା, ରାଜ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏକାଠି ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ନାମରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର EOW IPC ଧାରା ୪୦୩, ୪୦୬ ଏବଂ ୩୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରିଛି।