କ’ଣ ହୋଇଗଲା ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ଫେମସ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପକାଇଲେ ତାଲା, ବିରହ ବେଦନାରେ କଲେ ପୋଷ୍ଟ

ଶିଳ୍ପା ବାସ୍ତିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି

By Rojalin Mishra

ମୁମ୍ବାଇ: ବଢ଼ୁଛି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଦିନ ଦିନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଟିଳ। ଯାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା।

ସମ୍ପ୍ରତି ମୁମ୍ବାଇର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (ଋଙଡ) ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୬୦.୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏବଂ ଏବେ ଶିଳ୍ପା ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଲଗଜରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ‘ବାସ୍ତିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରା’ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ‘ବାସ୍ତିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରା’ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ଶିଳ୍ପା ବାସ୍ତିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଗୁରୁବାର ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ। ଶିଳ୍ପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ସହର ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ।

ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପା ‘ବାସ୍ତିଆନ୍‌’ ସହିତ ଜଡିତ ତାଙ୍କର ଭାବନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ

ତଥାପି, ଶିଳ୍ପା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏହାର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍ ନାମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ନୂତନ ପରିବେଶ, ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ।

୨୦୧୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଷ୍ଟିଆନ୍ ବାନ୍ଦ୍ରା କେବଳ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବରଂ ମୁମ୍ବାଇର ନାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍‌ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ବିଶେଷକରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ରଣଜିତ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲା
ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ କୋଠାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ୬୦.୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

କୋଠାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାଶିକୁ ନିବେଶ ଏବଂ ଋଣ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏହି ମାମଲା ‘ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ ଟିଭି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌’ ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

ଆଇନଗତ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଟିଲ୍ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା କାରବାର। ଯାହା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଘଉଖଞରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇସାରିଛି।

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୱାନୀ ପ୍ରକୃତିର ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଉପାଦାନ ନାହିଁ।

ଓକିଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ସମୟ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

