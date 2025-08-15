ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଦେଲେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା, କ’ଣ ଦାନ କରିବାକୁ କହିଲେ… ଯାହାର ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ
ନିକଟରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜକୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ… ଯଦି କିଛି ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି… ତେଣୁ ମୋ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ।
ଏହି କଥା ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜକୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜାଙ୍କ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଦେବାକୁ ରାଜକୁନ୍ଦ୍ରା ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜଣେ ସନ୍ଥ।, ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ସେଠାକୁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ସଦମାର୍ଗ, ଜୀବନକୁ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ରଖିବାକୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
କ’ଣ କହିଥିଲେ ରାଜକୁନ୍ଦ୍ରା
ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଜଣେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ‘ୟୁଟି ୬୯’ ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ନିଜର ଜେଲ ଜୀବନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କାହାଣୀ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟି ଲେଖିଥିଲେ।
ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଭିଡିଓରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ମୋର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଭୟକୁ ଦୂର କରେ।
ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣେ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁୁ ଚାହୁଁଛି।
ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ କିଏ?
କାନପୁର ନିକଟରେ ସାରସୋଲ ନାମକ ଏକ ବ୍ଲକ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଖ୍ରି ନାମକ ଏକ ଗାଁ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ଏକ ପାଣ୍ଡେ ପରିବାରରେ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଅନିରୁଦ୍ଧ କୁମାର ପାଣ୍ଡେ ଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶିଶୁଟି ୫ ବର୍ଷର ଥିଲା, ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା।
ଜେଜେବାପା ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଘରେ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶିଶୁଟି ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଣ୍ଡିତ ପରିବାରରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ ବନାରସର ଘାଟ ବୁଲି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲେ।
ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ ମହାରାଜ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା।
ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଯାହାଙ୍କ ଭଲ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମହାରାଜ ଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତି, ଯିଏ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।