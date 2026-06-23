ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ‘ଗଦ୍ଦାରଙ୍କ ଜନକ’, ଏବେ ୬ ଗଦ୍ଦାର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଶିନ୍ଦେ, ‘ସାମନା’ରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଗଦ୍ଦାର ବାଣ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ‘ଗଦ୍ଦାରଙ୍କ ଜନକ’, ଏବେ ୬ ଗଦ୍ଦାର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଶିନ୍ଦେ
Sanjay Raut: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିବସେନାର ମୁଖପତ୍ର ‘ସାମନା’ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକ ମହାୟୁତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ। ସାମନାର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେହେରାରେ ସେଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି।
ସିନ୍ଦେ ଓ ଫଡନାଭିସଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ
ପାର୍ଟିର ୬ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଉତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାଷାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କହିବା ବଦଳରେ ଶିବସେନାରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ‘ସଫଳ ଅପରେସନ’ ବୋଲି କହି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ରାଉତ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିନ୍ଧେ ଏକାସଙ୍ଗେ ୬ ଜଣ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ ଗଦ୍ଦାରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବେଆଇନ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ଗଦ୍ଦାରମାନଙ୍କର ଅସଲି ବାପା କିଏ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପେଡ଼ା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟିରେ ଗଦ୍ଦାରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଛି।
ଜଳ ସଙ୍କଟ ଓ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ରାଜ୍ୟର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଭୟାବହ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁମ୍ବାଇକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ୭ଟି ଯାକ ବନ୍ଧରେ ମାତ୍ର ସାଢେ ୮ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ରହିଛି।
ଚାଷୀ ଏବଂ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ସାଂସଦ କିଣାବିକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଏବେ ‘ମାଲ୍’ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସଉଦା ହେଉଛି। ୮୧ ଲକ୍ଷ ‘ଲାଡଲୀ ବେହେନ’ଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି।
NEET ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପତନ
NEET ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ବିଜେପିକୁ ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ NEET ପେପର ଲିକର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜେପି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନକୁ ଅଚଳ କରିଦେବା ଉଚିତ୍।
ଶେଷରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୁଇଟି ଯାକ ସଦନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସିନ୍ଦେ ଓ ଫଡନାଭିସଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ସାମନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।