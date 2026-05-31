ଓମାନ ସାଗରରୁ ଇରାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଜାହାଜ, ୨୦ଥର ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା; ନ ରହିବାରୁ ପକାଇଲା ହେଲଫାୟାର ମିସାଇଲ
ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଓମାନ ସାଗରରେ ଇରାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଗାମ୍ବିଆ-ପତାକା ବାହାରି ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘ଲିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍’ (Lian Star) ଉପରେ ସେମାନେ ହେଲଫାୟାର ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
US-Iran Tensions: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ, ବିଶେଷକରି ଓମାନ ସାଗରରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୌଗଳିକ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିକଟରେ ଆମେରିକା ସେନାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ‘ଲିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍’ ନାମକ ଏକ ଗାମ୍ବିଆ-ପତାକା ବାହାରି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟି ସମସ୍ତ ସତର୍କବାଣୀକୁ ଅବମାନନା କରି ଇରାନର ଏକ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଘଟଣାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନୌ-ଅବରୋଧ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଜାହାଜ ଇରାନକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଠୋର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ‘ଲିଆନ୍ ଷ୍ଟାର୍’ ଏହି ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ରେଡିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାହାଜଟିକୁ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଗତି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସିଧାସଳଖ ଜାହାଜର ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ‘ହେଲଫାୟାର ମିସାଇଲ୍’ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାହାଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଆଉ ଇରାନ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଆମେରିକାର ଏହି ନୌ-ଅବରୋଧ ନୀତି ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାଳଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୫ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୧୧୬ଟି ଜାହାଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନର ରପ୍ତାନି କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶର ତେଲ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ସାମରିକ ଗତିବିଧି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ତା’ର ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କଟକଣା ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ଏହାକୁ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ଇରାନର ସେନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକ୍ରମ ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବେଶ୍ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୂଟନୀତିରେ କିଭଳି ମୋଡ଼ ନେବ, ତାହା ଉପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଛି।