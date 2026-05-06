ସମୁଦ୍ରରେ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ! ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଇରାନର କବ୍ଜା? ଏବେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ନେବାକୁ ହେବ ଅନୁମତି!
Hormuz Strait: ଇରାନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଇରାନୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ [email protected] ରୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗମନାଗମନର ନିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନୌସେନା ଅଭିଯାନ, “ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍” ଆରମ୍ଭ କରିଛି , ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫସି ରହିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଯାତାୟାତ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା।
ତଥାପି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ “ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍”କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଅନୁରୋଧରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସାମରିକ ସଫଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ଆଲୋଚନା ଆଧାରରେ, ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବରେ ସହମତ ହୋଇଛୁ ଯେ ଅବରୋଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ।’
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ଏହି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ପରଦିନ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇରାନୀ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି।