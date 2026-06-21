ଇରାନର ଏହି ୨ଟି ସର୍ତ୍ତ ମାନିଲେ ହର୍ମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ଜାହାଜ, ନୂଆ ପ୍ଲାନ LPG ତେଲ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି
ଜାହାଜ ପାଇଁ ଇରାନ ଲାଗୁକଲା ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ପରେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ – ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ପାଇଁ ପୁନଃ ଖୋଲାଯାଇଛି।
ହେଲେ, ଇରାନ ଏକକାଳୀନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ ନୂତନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନିୟମ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସରକାରୀ ଅନୁମତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବୀମା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା।
ଦୁଇଟି ନୂତନ ସର୍ତ୍ତ କ’ଣ:
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ‘ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଥରିଟି’ (PGSA) ନାମକ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଜାହାଜର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ।
ଏବେ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବହନ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ପାଇଁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଡର ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି।
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା:
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (LNG) ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ; ତେଣୁ, ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବହନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜାହାଜ ଏହି ନିୟମ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ଜାହାଜର ମାଲିକ ଏବଂ ପରିଚାଳକମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।