(Video) ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଁଡିଆ କଲେ ପାପ; ରାସ୍ତାଉପରେ ମାର-ପିଟ: ମହାଦେବଙ୍କ ନାଁ’ରେ ହଙ୍ଗାମା

ହରିଦ୍ୱାର: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହରିଦ୍ୱାର ଏବଂ ରୁରକିରେ ବୋଲବମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହରିଦ୍ୱାରରେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଉଁଡିଆମାନେ, ବାହାଦରବାଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି।

HR 11 R 3043 Brezza କାର ପାଣି ବୋହି ନେଉଥିବା ସମୟରେ କାଉଁଡିଆମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କାରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୁରକିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଧକ୍କା ପରେ, କ୍ରୋଧିତ କାଉଁଡିଆମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ।

କାରର ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ

ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ହରିଦ୍ୱାରରେ, କନୱାରିଆମାନେ କେବଳ କାରର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ, ବରଂ ଡ୍ରାଇଭର ମୁକେଶ (ଶାମଲି ନିବାସୀ)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ସେମାନେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ବାହାଦରବାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତାରଶାହ ଚୌକିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୁରକି ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଉତ୍ତେଜନାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାଉଁଡିଆମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ପୋଲିସ କାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତିନି ଜଣ କାଉଁଡିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି।

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆଶୁ କୁମାର, ଋତିକ୍ ଏବଂ ରବି କୁମାର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସହାରନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି।

ରୁରକିରେ ମଧ୍ୟ ହଙ୍ଗାମା

ହରିଦ୍ୱାର ପରେ, ରୁରକିରେ ମଧ୍ୟ କନୱାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏକ ଛୋଟ ଧକ୍କାର ଘଟଣା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। କ୍ରୋଧିତ କାଉଁଡିଆମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସି କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାନବାହନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।

Mob attacks Muslim family during Kanwar Yatra in Haridwar. A car allegedly brushed against a Kanwar pot. That was the excuse.

What followed? The driver was dragged out and beaten, passengers assaulted, vehicle smashed because they were Muslim.#Modi #India pic.twitter.com/oBEosmKlng

— TAM (@Awakeningmedia1) July 7, 2025