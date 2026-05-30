କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ କିଏ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଷ୍ଟ

ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍‌...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସିଦ୍ଦରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ, ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ସେ ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା’ପରେ ସରକାର ଗଠନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂତନ ସରକାରରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ମୁହଁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଯତୀନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଦରମୈୟା, ଦିନେଶ ଗୁଣ୍ଡୁ ରାଓ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବ୍ବାଲକର, ରାମଲିଙ୍ଗ ରେଡ୍ଡୀ, ରିଜୱାନ ଅର୍ସଦ, ୟୁ.ଟି. ଖାଦେର, ଶରଥ ବାଚେଗୌଡା, ଏ.ଏସ. ପୋନାନ୍ନା ଏବଂ ବାଇରାଥି ସୁରେଶଙ୍କୁ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଏହା ସହିତ, ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ, ଏମ.ବି. ପାଟିଲ, ଜି. ପରମେଶ୍ୱର, କୃଷ୍ଣ ବାଇରେଗୌଡା, ଈଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡ୍ରେ, କେ.ଜେ. ଜର୍ଜ, ଏଚ୍.ସି. ମହାଦେବପ୍ପା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଲାଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି।ତେବେ ଦେଖିବା ବାକିରହିଲା ଏହା ଭିତରେ କେଉଁ ମାନଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ବାଜୁଛି।

ନୂତନ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର: ନୂତନ ସରକାରରେ ସାମାଜିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

