Virosh: ଶିବ-ପାର୍ବତୀ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଲେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା, ଆରାବଲି ଭାଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଝଲକ
Shiv-Parvati Coded Virosh: ସାଉଥ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଦମ୍ପତି, ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଶେଷରେ ଗୁରୁବାର ଉଦୟପୁରର ଏକ ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ, ଦମ୍ପତି ସାତଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଲହରୀରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ କୌଣସି ଅପ୍ସରାଠୁ କମ ଲାଗୁନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଏକ ଅଫ୍-ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧୋତି, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଲାଲ ଶାଲ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ରାଜକୀୟ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପରି ସେହି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର
ବହୁତ ବିବାହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରୁ, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରେମ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଫଟୋରେ, ବିଜୟ ତାଙ୍କ ନବବଧୂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଶାଲ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଶାଢ଼ିର ଗଣ୍ଠି ଏବେ ବି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏତେ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରୁ ସିଧାସଳଖ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି।
‘ଶିବ-ପାର୍ବତୀ’ ପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମିଳନ
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ, ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଏହାକୁ ଶିବ-ପାର୍ବତୀ କୋଡେଡ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଫଟୋଟି ଭକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ। ନେଟିଜେନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସରଳତା ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ସେମାନଙ୍କୁ ‘ରାମ-ସୀତା’ ଏବଂ ‘ଅର୍ଜୁନ-ସୁଭଦ୍ରା’ ଭଳି କାଳଜୟୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଜଣେ ଯୁଜର ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ସାଉଥ୍ ଭାରତୀୟ ବିବାହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ; ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ଏକ ପୌରାଣିକ କବିତା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି।”
ବିଜୟଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ଟିପ୍ପଣୀ
ତାଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ସହିତ, ବିଜୟ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରଶ୍ମିକା ବିନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିଲା । ବିଜୟଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ମୁଁ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଘର ଭଳି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁକୁନ ବା ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁକୁ ମୋର ଜୀବନସଙ୍ଗିନୀ କରିଲି,” ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ “ବିଜ୍ଜୁ” ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ରଶ୍ମିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ।” ଏବେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ତୁମେ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ। ‘ମିସେସ୍ ଦେବରକୋଣ୍ଡା’ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରି, ରଶ୍ମିକା ସାରା ଦୁନିଆକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକାଠି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।