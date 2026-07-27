ପୁଣି ଉଠିଲା ମନ୍ଦିର-ମସଜିଦ ବିବାଦ: ମାଲଦାର ଆଦିନା ମସଜିଦ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଶିବଲିଙ୍ଗ
ମାଲଦାର ଆଦିନା ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ପୁଣି ମନ୍ଦିର-ମସଜିଦ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ଦାବି, ପ୍ରଶାସନର ସତର୍କତା ଓ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି।
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ୧୪ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦିନା ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର-ମସଜିଦ ବିବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି।
ଆଦିନାଥ ପୁରାତନ ଶିବ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଏସ୍ଆଇ (ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ) ସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିନା ମସଜିଦ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। କମିଟି କହିଛି ଯେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରେ ୩.୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଟନ ଓଜନର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲାର ତାରକେଶ୍ୱରରୁ ଆଣାଯାଇଛି। ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଦିନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପୁରାତନ ସ୍ମାରକୀ ‘ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମାରକୀ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଅବଶେଷ ଆଇନ, ୧୯୫୮’ ଅଧୀନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଅନୁମତି ବିନା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ ତଥା ବିଜେପି ନେତା କାଜଲ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ମସଜିଦ ପରିସର ଭିତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଲେ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।” ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମସଜିଦ ପରିସରରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଚିହ୍ନର ଅବଶେଷ ରହିଛି।
ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏହି ସ୍ମାରକୀର ଇତିହାସ ଓ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଏହାକୁ ମସଜିଦ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏଏସ୍ଆଇ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଢାଞ୍ଚା ୧୩୭୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ସିକନ୍ଦର ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତ-ଇସଲାମିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ।
ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଓ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ବଢ଼ିବା ସହିତ ମାଲଦାର ଆଦିନା ମସଜିଦ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ବନାମ ମସଜିଦ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି।