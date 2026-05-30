କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏବେ DK ରାଜ୍… ଏହି ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବକୁମାର
ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ (CLP)ର ନୂଆ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଜୁନ୍ ୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିକଟରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱର ଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବକୁମାର ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିଧାନ ସୌଧ (ବିଧାନସଭା)ର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକରେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବୈଠକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କେ.ସି. ଭେଣୁଗୋପାଳ ଏବଂ ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୟୁନିଟର ନେତା, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ କେମ୍ପେଗୌଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭେଣୁଗୋପାଳ ଏବଂ ସୁରଜେୱାଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ରାଜଭବନରେ ହେବା ଉଚିତ କି ବିଧାନ ସୌଧର ଭବ୍ୟ ପାହାଚରେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ହେଲେ, ବିଧାନ ସୌଧ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।
ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (କେପିସିସି) ସଭାପତି ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱର ଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବକୁମାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ଅନୌପଚାରିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ରବିବାର ଦିନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସାଉଥ୍ କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା:
ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଶିବକୁମାର ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ ଏବଂ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଲବିଂ ପ୍ରୟାସକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏଥର କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଏକାଧିକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା:
ଏହି ସମୟରେ, କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ଏଥର କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଜଣେରୁ ଅଧିକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ପୂର୍ବ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତଥାପି, ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।