Ind vs Aus: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟିମରୁ ବାହାରିଲେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି, ଅଚାନକ ଫେରିଲେ ମୁମ୍ବାଇ, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଝଟକା । ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଟିମରୁ ବାହାରିଲେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି । ଅଚାନକ ଫେରିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳି ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଧମାଲ ମଚାଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଆହତ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2025-26 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଅଂଶ। ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଦୁବେଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାଧା ଦେବ। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି ଯେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଦୁବେଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବମ ଦୁବେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ସହିତ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରିଛନ୍ତି।

ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଚରୁ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ।

ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି

ଦୁବେଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାସ ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦୁବେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ସମ୍ପ୍ରତି ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା।

