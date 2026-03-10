ଅଞ୍ଜୁମ୍ ଖାନ୍ କିଏ? ଗ୍ଲାମରସ ଦୁନିଆର ହସିନା ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଇଶାନ୍ କିଶାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ବି ଫେଲ୍

ଗ୍ଲାମରସ ଦୁନିଆର ହସିନା ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଇଶାନ୍ କିଶାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ବି ଫେଲ୍

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଷ୍ଟାର ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡର ଶିବମ୍ ଦୁବେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଫଳ କ୍ୟାରିଅର ପଛରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟର। ଏହି ମହିଳା ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜୁମ୍ ଖାନ। ଶିବମ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଚୌକା ଏବଂ ଛକା ମାରିବା ସମୟରେ, ଅଞ୍ଜୁମ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଏକ ବିନମ୍ର ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖୁଥିବା ଅଞ୍ଜୁମ୍ କେବଳ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମାଆ ମଧ୍ୟ।

ଶିକ୍ଷାରୁ ଗ୍ଲାମର ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଅଞ୍ଜୁମ ଖାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨, ୧୯୮୬ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ଗ୍ଲାମର ଜଗତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଜଣେ ମଡେଲ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରି, ଅଞ୍ଜୁମ ଅନେକ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ଏବଂ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା କେବଳ ଅଭିନୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ସେ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣେ ସଫଳ ଭଏସ୍-ଓଭର କଳାକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୩୦ ଦିନରେ ୩ଥର ବିକ୍ରି ହେଲେ ୨୧ ବର୍ଷିୟା…

Sanju Samson Captain: ‘ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ…

ଅଞ୍ଜୁମ ଶିବମଙ୍କୁ କିପରି ଭେଟିଥିଲେ?

ଅଞ୍ଜୁମ ଏବଂ ଶିବମଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏକ କମନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ତା’ପରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚମକରୁ ଦୂରରେ ରଖି ଏହି ଦମ୍ପତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ୧୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ, ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଉଭୟ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।

ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା

ଅଞ୍ଜୁମ ଏବଂ ଶିବମଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁଅ, ଆୟାନ, 2022 ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତା’ପରେ ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ସେମାନଙ୍କର ସାନ ଝିଅ, ମେହୱିଶର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଅଞ୍ଜୁମ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

୩୦ ଦିନରେ ୩ଥର ବିକ୍ରି ହେଲେ ୨୧ ବର୍ଷିୟା…

Sanju Samson Captain: ‘ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ…

କାର୍ ସୌକିନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି…

(video) ଷ୍ଟାର ହେବା ପରେ ବି ରୋହିତଙ୍କ…

1 of 29,520