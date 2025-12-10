ଅଧିକ ଶୀତ ଲାଗିଲେ ଶରୀର ହଠାତ୍ ଥରି ଉଠେ କାହିଁକି ? ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ ? କଣ କୁହେ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତୁ…
ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ଲାଗିଲେ ଶରୀର କାହିଁକି ଥରି ଉଠେ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଶୀତ ଦିନେ ଜୋରରେ ଶୀତ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀର ଆପେ ଆପେ ଥରି ଉଠେ କାହିଁକି ? କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଶରୀର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ମୋଡକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦିଓ ଏହା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଆପେ ଆପେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ତାପ ହରାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଭଲଭାବେ ଜାଣିବା
ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ନିରନ୍ତର ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନଜର ରଖେ।ଶରୀରରୁ ସାମାନ୍ୟ ତାପ ହ୍ରାସ ହେବା ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତାପ-ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି ମସ୍ତିଷ୍କ ସଙ୍କେତ ଦେବା ମାତ୍ରେ, ଶରୀର ଥରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ମସ୍ତିଷ୍କ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ସଙ୍କେତ ପଠାଏ, ତେଣୁ ଥରି ଉଠିବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ହୁଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ; ଏହା ଶରୀରର ନିଜକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ତାପ ବାହାରେ ଓ ଏହା ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖେ। ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ।