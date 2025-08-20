“I Love You ବେଟା”…ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମା’ର ଇମୋସନାଲ ଭିଡିଓ, କହିଲେ ଅଜା-ଆଇ ପାଖରେ ରହିବୁ, ପାପା ପାଖକୁ ଯିବୁନି…

ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମା’ର ଇମୋସନାଲ ଭିଡିଓ । ଏହା ସହ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

By Seema Mohapatra

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ଶିବପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୋହରୀରେ ଏକ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଗାତରୁ ଜଣେ ନବ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ବାହାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ନବ ବିବାହିତ ମହିଳା ଭିଡିଓଟି ଅପଲୋଡ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ “ମାମା ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୁଅ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ। ମାମା କେବଳ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ନାହଁ, ତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି କ’ଣ କରିବି।”

ଏହା ସହ  ସେ ଆହୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ଅଜା-ଆଇ ପାଖରେ ରହିବ । ତୁମ ପାପଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ରହିବନି ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଏଣିକି…

OMG… ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗଜବ ଚିତ୍ର,…

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କସବାଥାନା ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯାଦବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିନୁ (୨୪)ଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପଘର ପରିଚ୍ଛା ଥାନା ପୋହରୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଏକ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଗର୍ତ୍ତରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା

ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିନୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଦିଅର ସାଗର, ଧ୍ରୁବ, ଦେବରାଜ, ବିନୋଦ ଏବଂ ଶିବନନ୍ଦନ, ଶାଶୁ, ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।

ଭଉଣୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା

ବିନୁଙ୍କ ଭାଇ ସତ୍ୟବୀର ସିଂହ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜସ୍ଥାନର କସବା ଥାନାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯାଦବଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଡ ମାରୁଥିଲେ। 23 ଜୁଲାଇରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ବିନୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପିଲାଟିକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ଏଣିକି…

OMG… ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗଜବ ଚିତ୍ର,…

ଆସୁଛି 6 ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇଞ୍ଜିନ ବାଇକ; 1 ଲିଟର…

ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର,…

1 of 28,938