ଆଖି ବୁଜିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା; ୯୧ ବର୍ଷରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ଯାଗ କଲେ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ,ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନେତାବୃନ୍ଦ…

ଆଖି ବୁଜିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶିବରାଜ ପାଟିଲ୍

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆରପାରିରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶିବରାଜ ପାଟିଲ। ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।ସକାଳ ପ୍ରାୟ ଶାଢେ ୬ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଲାଟୁରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଦେବଭର ଠାରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ।

ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନେକ ମର୍ଯ୍ଯାଦାଜନକ ପଦବୀରେ ରହି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତି କ୍ଯାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସକ୍ରିଅ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଶିବରାଜ ପାଟିଲ ଚାକୁରକର ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିଲେ ।

ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।ପାଟିଲ ୧୯୮୦ ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ସାତ ଥର ଲାଟୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୮୦, ୧୯୮୪, ୧୯୮୯, ୧୯୯୧, ୧୯୯୬, ୧୯୯୮ ଏବଂ ୧୯୯୯ ରେ ଲାଟୁର ଆସନ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୪ ରେ ବିଜେପିର ରୂପାଟାଇ ପାଟିଲ ନୀଳାଙ୍ଗେକରଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୯୭୨ ଏବଂ ୧୯୭୮ ରେ ଲାଟୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

EPFO: ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ…

କରେନ୍ସି କମାଲ: ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ 1 ହଜାର…

ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଶିବରାଜ ପାଟିଲ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପାଟିଲ ମରାଠୱାଡା ଅଞ୍ଚଳର ଲାଟୁରରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

୨୦୦୮ ମସିହାରେ, ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ପାଟିଲ ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ।ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ପରେ ସେ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ, ପାଟିଲ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

EPFO: ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ…

କରେନ୍ସି କମାଲ: ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ 1 ହଜାର…

USର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ! ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେରିକା…

କ’ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ୫୦ ପଇସା ଓ ଟଙ୍କିକିଆ…

1 of 21,853