ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କଡ଼ା ସଜା, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ICC ନେଲା ବଡ଼ ଆକ୍ସନ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଜୋରିମାନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୧୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟ ପରେ ପହଲଗାମର ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟା ପାଲଟିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ICCରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ICC ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ICC ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନ୍ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କ’ଣ କହିଥିଲେ: ଯଦି ଦେଖିବା ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପହଲଗାମରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତ ପରିବାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟୁ। ମୁଁ ଏହି ବିଜୟକୁ ଆମର ସେନା ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ”।
“ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ହସିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କାରଣ ଦେବୁ।”
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ: ICC ଜରିମାନା ପରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା କଟାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରତି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩୦,୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ୩୦% ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦରମାରୁ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କଟାଯିବ।
ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି: କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ ରୌଫଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ICC ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରିଛି। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ହାରିସ ରୌଫ ୬-୦ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ICC ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।