୫ ଲକ୍ଷ ଯୌତୁକ ନମିଳିବାରୁ ବୋହୂ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାପ, ସୀମା ଟପିଗଲା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବର୍ବରତା

୫ ଲକ୍ଷ ଯୌତୁକ ନମିଳିବାରୁ ବୋହୂ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାପ, ସୀମା ଟପିଗଲା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବର୍ବରତା
ବିବାହ ପରଠାରୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନବବଧୂକୁ ନିର୍ଯାତନା। ଯୌତୁକ ନଦେବରୁ ବୋହୂକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ନାଗ ସାପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶଶୁର ଘର ପରିବାର। କୋନପୁରର କର୍ଣ୍ଣେଲଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଜଣେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ।
ଯୌତୁକ ଦାବି ପୂରଣ କରି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ନାଗ ସାପ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।ସାପ ବୋହୂକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ବୋହୂ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ହସୁଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ମଣିଷ କେତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ ତାହା କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ବିବାହ ପରଠାରୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିର୍ଯାତନା
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାନପୁରର ଚମନଗଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା ରିଜୱାନା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ରେଶମାଙ୍କର ବିବାହ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ରେ କର୍ଣ୍ଣେଲଗଞ୍ଜର ଶାହନୱାଜଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା।
ବିବାହର କିଛି ସମୟ ପରେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ରେଶମାଙ୍କୁ ଗାଳି ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା, ରେଶମାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।
ସାପକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ପୀଡିତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି
ରିଜୱାନାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଡ୍ରେନ୍ ରୁ ଏକ ନାଗ ସାପକୁ କୋଠରୀରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ସାପଟି ରେଶମାଙ୍କ ଗୋଡକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ହସି ଚାଲିଲେ। ରେଶମା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହାଲେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛି, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
ରିଜୱାନାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶାହନୱାଜ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।