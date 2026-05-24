ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ପୁଅ-ବୋହୂଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼

ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନ ହେବାରୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ଶାଶୂଘର ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ପରିବାରରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇ ଦମ୍ପତି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।

By Shiv Sankar Singh

ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାସୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ମାସେ ତଳେ ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା କାରଣରୁ ଶାଶୂଘର ଲୋକେ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜେନା ଏବଂ ବୋହୂ ପାର୍ବତୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ୪ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଶାଶୂଘର ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ବୋହୂର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। ମାତ୍ର ମାସେ ତଳେ ପାର୍ବତୀ ଦୁଇଟି ଜାଆଁଳା ଝିଅଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଶାଶୂଘର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଓ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ।

ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ନିର୍ଯାତନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ଶାଶୂଘର ଲୋକେ କେବଳ ବୋହୂକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ଶେଷରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ନିଜର ଦୁଇ ଜଣ ନବଜାତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଧରି ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ବାପଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନସିକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

