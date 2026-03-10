୩୦ ଦିନରେ ୩ଥର ବିକ୍ରି ହେଲେ ୨୧ ବର୍ଷିୟା ମହିଳା, ୧୦ ଦିନ ଲେଖାଏଁ ପାଖରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଵାମୀମାନେ କଲେ…
ଏକ ମାସରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଯୁବତୀ, ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ ଚାପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା
Woman trafficking: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୀଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ନିରନ୍ତର ଅପମାନ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ପୀଡିତା ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବୀଡର ଅସ୍ତି ତାଲୁକାରେ ଘଟିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି।
ମିଛ କହି ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲେ
ଲାଟୁରର ବାସିନ୍ଦା ପୀଡିତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ମହାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମହାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଫାଶରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପୁଣେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅମର କାଲଭୋର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବଳପୂର୍ବକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ଠୁରତା ସେହିପରି ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏବଂ ଗତ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ, ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଚତୁର୍ଥ ଡିଲ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରୟାସ
ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଚତୁର୍ଥ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କହିଲେ ପୀଡିତା ଜଣଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ହେବାର ଭୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତ୍ୟାଚାରର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ନର୍କରୁ ବାହାରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି, ସେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମିରାଜଗାଓଁର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯୁବତୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ ନାମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ବିପୁଳ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି।
ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଷ୍ଟି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ମାନବ ଚାଲାଣ ଦଳ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକାର କରେ। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶରଦ ଜ୍ଞାନଦେବ ଭୁଟେକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।