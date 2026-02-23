ଏତେ ବଡ଼ ସତ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି

ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ, ସତ ଲୁଚାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ହେଲେ, ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ରହିଛି। ସେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ୧୫ ରନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆଘାତ ତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର କାରଣ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଏତେ ବଡ଼ ସତକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ଅଫିସିଆଲ୍ ଫଟୋସୁଟ୍ ସମୟରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଘାତ ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଭିଷେକ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ସେ ଗୋଟିଏ ବି ରନ୍ ନକରିପାରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏତେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ସହିତ ଖେଳିବାର ବିପଦ କାହିଁକି ନେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ହେଲେ, ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଯେ ସେ ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ।

ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଥିଲେ। ହେଲେ, ଏହି ଆଘାତ ଦାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି:

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜିରୋ ରନ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଆଘାତ ଦାବିକୁ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି।

