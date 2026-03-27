ମା’ ନା ରାକ୍ଷସୀ, ଭୋକ ହେଲାରୁ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ୬ ମାସର ଶିଶୁକୁ ଅଣନିଶ୍ଵାସୀ କରି ମାରିଦେଲା ମା’

ଭୋକରେ କାନ୍ଦିବାରୁ ୬ମାସର ଶିଶୁର ଜୀବନ ନେଇଗଲା ରାକ୍ଷସୀ ମା'

By Jyotirmayee Das

Mother killed Daughter: ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବେଦୁ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏନ.ଆର. ଆଗ୍ରହରାମରେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଛଅ ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଆ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟି ଭୋକରେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେମାବତୀ କ୍ରୋଧରେ ଶିଶୁଟିର ନାକ ଏବଂ ପାଟି ଘୋଡାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ତା’ର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଦମ୍ପତି ଭେଙ୍କଟେଶ ଏବଂ ହେମାବତୀ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବିକା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବେଦୁ ମଣ୍ଡଳର ଏନ.ଆର. ଆଗ୍ରହରାମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୋଶିକା ନାମକ ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପୁଅ ଏବଂ ଏକ ଛଅ ମାସର ଝିଅ ଥିଲା। ଭେଙ୍କଟେଶ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଇଟା କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ହେମାବତୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି।

କ୍ରୋଧରେ ମା’ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା କଲେ

ଗୁରୁବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬) ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬:୩୦ ସମୟରେ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟି ଭୋକ ଯୋଗୁଁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ଘରୁ ବାହାରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ହେମାବତୀ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, “ଶିଶୁଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର,” ଏବଂ ତା’ପରେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଲେ।

ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସକୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କଲେ

ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି, ଭେଙ୍କଟେଶ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ। ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ସତ୍ୟବେଦୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହେମାବତୀଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା। ତିରୁପତିର ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଅପରାଧ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ଗଭୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶିଶୁଟି କେବଳ ତା’ର ଭୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତଥାପି ତା’ର ମାଆ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ।

