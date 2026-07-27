ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାରୁ ୫ ବର୍ଷ ନିରୀହ ଶିଶୁର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଗରମ ଚେଙ୍କ!

ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣାରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରେ ଜଣେ ୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍‌ରେ ଭୁଲବଶତଃ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବା ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ବାରାଣସୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରେ ଜଣେ ୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କ୍ଲାସରୁମ୍‌ରେ ଭୁଲବଶତଃ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବା ପରେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି କୁଶୱାହା ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁଟିକୁ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିଶୁଟି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାରୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରେ ଛୁରି ଗରମ କରି ଶିଶୁଟିର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୀଡ଼ିତ ଶିଶୁଟି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପୁଅ। ଜୁଲାଇ ୨୪ରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବାବେଳେ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ନମିଳିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ…

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ…

ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଶିଶୁଟି ନିଜ ପରିବାରକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନନେଇ ଓଲଟା ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏହାପରେ ଶିଶୁଟିର ବାପା ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅତୁଲ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୂମିକାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୯ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ…

ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ…

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ…

ବାହା ହେବେ CJP ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ,…

1 of 30,141