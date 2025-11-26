December Predictions: ଗ୍ରହଙ୍କ ମହାସଂକ୍ରମଣ! ପାଣିପାଗ, ବଜାର ଏବଂ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଅଶାନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ । ଆକାଶରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହା ପାଗ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
Predictions December 2025: ଡିସେମ୍ବର 2025ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 5 ରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ, ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହ – ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ – ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଗ୍ରହ ପରିବହନ ପାଣିପାଗ, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଡିସେମ୍ବର 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଏହା ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ ଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି, ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ – ତିନୋଟି ଗ୍ରହ – ନିରନ୍ତର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବର 5 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ।
ପାଗରେ ଆର୍ଦ୍ରତା, ତା’ପରେ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା, ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି, ତା’ପରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣବାଜି, କୃଷିରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ – ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରହ ଗତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହି ମାସ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଏକ ମାସ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ଏହି ଅଶାନ୍ତ ମାସରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଯୋଡିଥାଏ। ଡିସେମ୍ବରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଡିସେମ୍ବର 2025: ଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନ ପାଣିପାଗ, ବଜାର ଏବଂ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ
ଡିସେମ୍ବର 2025 ଏକ ସରଳ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୀତଳ ମାସ ନୁହେଁ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ସମଗ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ବାୟୁ-ପ୍ରଧାନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପବନ, କୁହୁଡ଼ି, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମି ବିକ୍ଷୋଭ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡିତ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଜାର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଲ, ତୈଳବୀଜ, ବାଦାମ, ଅଳସୀ, ନଡ଼ିଆ, ସୁପାରୀ, ସୋରିଷ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ପରି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରଭାବ ହେବ ନାହିଁ; ବରଂ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ସ୍ଥିତି ରହିବ।
ମସଲା, ଶସ୍ୟ, ଡାଲି ଏବଂ ତେଲରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସଙ୍କେତ!
ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବୁଧଙ୍କ ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ତୁରନ୍ତ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଧିମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମସଲା, ଶସ୍ୟ, ଡାଲି ଏବଂ ତେଲରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସୂଚକ ଆଧୁନିକ ବଜାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ହୁଏ, କାରଣ ବୁଧ ହେଉଛି ତର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ଗ୍ରହ। ବୁଧ ଏକ ପୃଥିବୀ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ, ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୁଏ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଜାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ହୋଇଯାଏ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କାରବାର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ସହିତ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ?
7 ଡିସେମ୍ବରରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ପୁଣି ଥରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତୀବ୍ର କରିଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଉର୍ଜ୍ଜାର କାରକ, ଏବଂ ଧନୁ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଗତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଧାନ, ଗହମ, ନଡ଼ା, କପା, କପାବୀଜ, ରସ ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଦିନ କୃଷି, ପରିବହନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସରକାରୀ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଲାଗିବେ, ଏବଂ ଯାତ୍ରା, କ୍ରୀଡା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ।
ମଙ୍ଗଳ ଅନୁରାଧା ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଡିସେମ୍ବରର ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
9 ଡିସେମ୍ବରକୁ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅନୁରାଧା ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଦେଶ, ବିବାଦ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ଷାର ଅଭାବ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୁଷ୍କ ଶୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି, ପ୍ରଶାସନିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବଜାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ।
ଏହି ଦିନଟି ମାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅପ୍ରାକୃତିକ ସଂଯୋଗ ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣ, ପାଣିପାଗ, ଶାସନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ।
ଡିସେମ୍ବର 5, 6, 7 ଏବଂ 9 ଏହି ଚାରି ଦିନର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିବା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାସର ଦିଗକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଦ୍ରତା, ତା’ପରେ ଥଣ୍ଡା, ପ୍ରଥମେ ବୃଦ୍ଧି, ତା’ପରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି, ତା’ପରେ ଆତଙ୍କ। 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସତର୍କତାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ
ଡିସେମ୍ବର 2025 ର ଏହି ମାସ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଏହି ମାସ ଘଟଣା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରହ ଗତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି: ବଜାର, କୃଷି, ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜନୀତି, ପାଣିପାଗ, ପ୍ରଶାସନ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରିବାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ମାସ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡା, ଆଲର୍ଜି, ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଆଣିଥାଏ।