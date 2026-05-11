ଛି ଛି.. ପିଜ୍ଜାରେ ଛେପ ପକେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚକିତଜନକ ଭିଡ଼ିଓ, ଲୋକେ କହିଲେ…

By Jyotirmayee Das

Viral Video: ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦିଏ। ଏହି ସମାନ ଧାରାରେ, ନୋଏଡାରୁ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ଦୋକାନୀ ପିଜ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଛେପ ପକାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ପୂରା ଘଟଣା?

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୋଏଡା ସେକ୍ଟର-୨୪ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୌଡା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ‘ପିଜ୍ଜା ହଣ୍ଟ’ ନାମକ ଏକ ଦୋକାନରୁ ଏହି ଚକିତ କଲାଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଜଣେ ଯୁବକ ପିଜ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଭାବେ ସେଥିରେ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରୁଟି ଏବଂ ଆଖୁ ରସରେ ଛେପ ମିଶାଇବା ଭଳି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଜ୍ଜାରେ ଏଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକର ନାମ ମୁଜମ୍ମିଲ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କ୍ରୋଧ

ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ କଠୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବାହାର ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

 

 

