”ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ରାଗିଛନ୍ତି….” ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିବା ନେଇ ଓକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନେଲ BCI

ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାକେଶ କିଶୋର ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର କୌଣସି କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହାଜର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶ ପାସକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର (୬ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ଦିନ ବାର କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BCI) ଆଇନଜୀବୀ ରାକେଶ କିଶୋରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଓକିଲଙ୍କ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଆଚରଣକୁ ଆଧାର କରି BCI ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି

ବାର କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ମନନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏହି ଆଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାକେଶ କିଶୋର ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର କୌଣସି କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହାଜର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶ ପାସକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଦେଶରେ କ’ଣ କହିଛି?

ସୋମବାର (୬ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫) ଦିନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇଛି BCI। ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 6, 2025 ରେ, ପ୍ରାୟ 11:35 ସମୟରେ, ଆଇନଜୀବୀ ରାକେଶ କିଶୋର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କୋର୍ଟ ନମ୍ବର 1 ରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI)ଙ୍କ ଉପରକୁ ଜୋତା ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ।

ଓକିଲଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍

ଅବଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓକିଲ ଆଇନ, 1961 ଏବଂ ବାର କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟ ପ୍ରତି ଓକିଲଙ୍କ ଆଚରଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଡିତ। ବାର କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BCI) କହିଛି ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ। ଓକିଲଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର୍. ଗଭାଇଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏହା ନ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।”

 

