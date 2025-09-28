(VIDEO) ଆମେରିକା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଫାୟାରିଂ ପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅନେକ ମୃତାହତ

ଚର୍ଚ୍ଚ ସଭାପତିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି

By Rojalin Mishra

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଆମେରିକାର ମିଶିଗାନର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଜୋରରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଙ୍କର ଲାଟର-ଡେ ସେଣ୍ଟସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍ ରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND VS PAK FINAL LIVE; ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିଂରେ…

ବାଥରୁମରେ ସିସି ଟିଭି ଲଗାଇ ଫୋନରୁ Live…

ଚର୍ଚ୍ଚ ସଭାପତିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚ ନେତା ରସେଲ ଏମ୍. ନେଲସନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ 101 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଚର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ଯେପରିକି “ମୋରମନ୍” ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ LGBTQ+ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଖୋଲା ମନୋଭାବ ଦେଖାଇବା।

ମିଶିଗାନର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଙ୍କର ମ୍ୟାକକ୍ୟାଣ୍ଡଲିସ୍ ରୋଡରେ ଥିବା ଲାଟର-ଡେ ସେଣ୍ଟସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ପୂଜା, ସାମୁଦାୟିକ ସେବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

IND VS PAK FINAL LIVE; ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିଂରେ…

ବାଥରୁମରେ ସିସି ଟିଭି ଲଗାଇ ଫୋନରୁ Live…

ଅକ୍ଟୋବରରେ RBI କରିବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କ’ଣ କମିଯିବ…

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବ ଭାରତ, ପ୍ଲେଇଂ…

1 of 25,413