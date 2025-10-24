ଖାଦ୍ଯ ସଙ୍କଟରେ ଏହି ଦେଶ; ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୀମାରେ ଅଟକିଛି ଖାଇବା ଟ୍ରକ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେବ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ…
ଗାଜାର ବିକଳ ଚିତ୍ର...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଖାଦ୍ଯାଭାବରେ ରହିଛି ଏହି ଦେଶ । ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାର ପିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ । ଖାଦ୍ଯ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା । କାହିଁକି ଭୋକିଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଜା ଦେଶର ଲୋକ ।
ସରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ । ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗାଜାରେ ରହୁଥିବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବାସୀ । ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଖୁସି ବଦଳରେ ଖାଦ୍ଯର ଅଭାବ ପାଇଁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବାସୀଙ୍କର ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ କିଛି ଖାଦ୍ଯ ଆଣି ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକକୁ ସୀମାରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଆମେରିକା ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗାଜା ସୀମା ଭିତରକୁ ଖାଇବା ଟ୍ରକ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଜାତିସଙ୍ଗ କହିଛି ।
ଖାଇବା ପହଁଚି ନଥିବାରୁ ସେପଟେ ଗାଜାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରୀ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି । ଗାଜା ଏବେ ପୁରା ଧ୍ବସଂ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରୀ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଉଛି ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ 68 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷେ 70 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଅନେକ ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ଯପଟେ ଇସ୍ରାଏଲରେ 1 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।