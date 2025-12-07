Ajab Gajab: ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ! ଏଠି ଭଡ଼ାରେ ମିଳନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାର୍ଜ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!
ଲାଟଭିଆ ମହିଳାମାନେ ଘର କାମ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଡାରେ ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଉଛନ୍ତି।
ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଲାଟଭିଆରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଦେଶରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ମହିଳା ଘରକାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ “ସ୍ୱାମୀ”ଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ୟୁରୋଷ୍ଟାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦେଶରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୧୫.୫% ଅଧିକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ବିଦେଶରେ ସାଥୀ ଖୋଜୁଛି: ଡାନିଆ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ମହିଳା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଏକ ଉତ୍ତମ ଲିଙ୍ଗ ସନ୍ତୁଳନ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶରେ ସୀମିତ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମହିଳା ସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀ ଭଡ଼ାରେ କିଣିଲେ: ଦୈନନ୍ଦିନ ଘରକାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସାଥୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକ ଲାଟଭିଆନ୍ ମହିଳା ଏପରି ସେବା ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି ଯାହା ହାତବାରିସିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଏ। Komanda24 ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ “ମେନ୍ ୱିଥ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍” ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏକ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପ୍ଲମ୍ବିଂ, ବଢ଼େଇ କାମ, ମରାମତି ଏବଂ ଟିଭି ଫିଟିଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଆଉ ଏକ ସେବା, Remontdarbi.lv, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ “ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ” ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରଙ୍ଗ କରିବା, ପରଦା ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି।
ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଲାଟଭିଆର ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସନ୍ତୁଳନର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ କମ ହେବା, ଯାହା ଅଧିକ ଧୂମପାନ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଟଲାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଲାଟଭିଆର ୩୧% ପୁରୁଷ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ୧୦% ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ, ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଓଜନ କିମ୍ବା ମେଦବହୁଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ ବାଇବା ବେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଥମେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁହାର ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତିନି ଗୁଣ ଅଧିକ।
ମହିଳାମାନେ ୧୧ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚନ୍ତି: ୟୁରୋଷ୍ଟାଟ୍ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲାଟଭିଆର ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ୧୫.୫% ଅଧିକ – EU ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ତିନି ଗୁଣ – ଏବଂ ବୟସ ସହିତ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଦେଶର ମଧ୍ୟମ ବୟସ ୪୪.୧ ବର୍ଷ, ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୧୪.୯ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ୮୦% ରୁ ଅଧିକ। ଲାଟଭିଆର ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୧୧ ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚନ୍ତି – ଏହା EUରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲାଟଭିଆନ୍ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଘରୋଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଧୁନିକ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦେବାର ଧାରା କେବଳ ଲାଟଭିଆରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ୟୁକେରେ, ଲୌରା ୟଙ୍ଗ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜେମ୍ସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ “ରେଣ୍ଟ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡି ହଜବଣ୍ଡ” ଅଧୀନରେ ଘର କାମ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଜେମ୍ସ ସର୍ବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘର କାମ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଦିନ ଅନୁସାରେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚାର୍ଜ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ।