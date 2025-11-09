ପଛରେ ପଡିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀ; ୨୫ ବର୍ଷରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ କମାଲ କଲେ ଏହି ଖେଳାଳି, ରଚିଲେ ଇତିହାସ…
ଶେଷକୁ ଆସିଲେ ରେକର୍ଡ କଲେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏକାସଙ୍ଗେ ମାରିଲେ ୮ଟି ଛକା। ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ଉଡାଇଦେଲେ। ପଛରେ ପଡିଲେ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି। କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବଲରେ ହାସିଲ କଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ।
ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଧୋଇଦେଲେ ଆକାଶ କୁମାର ଚୈଧୁରୀ। ମେଘାଳୟ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଆକାଶ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଲେ: ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଛଅଟି ଛକା ମାରିବାରେ ଆକାଶ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍। ସେ ୧୧ ବଲ୍ରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଆକାଶଙ୍କ ଆଗରୁ ଲିସେଷ୍ଟରଶାୟାରର ୱେନ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ।
ସେ ୨୦୧୨ରେ ୧୨ ବଲ୍ରେ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି କ୍ଲାଇଭ୍ ଇନମ୍ୟାନ୍ ୧୯୬୫ରେ ମାତ୍ର ୧୩ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଆକାଶ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନୁଆ ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି।
କିପରି ଥିଲା ଆଜିର ମ୍ଯାଚ: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆକାଶ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ୮ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୧୪ ବଲ୍ରେ ୮ଟି ଛକା ସହିତ ୫୦ ରନ୍ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।
ଅର୍ପିତ ଭାଟେୱାରା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଶତକ ପାଳି ଖେଳି ୨୦୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଦଲାଲ ଏବଂ କିଶନ ଲିଙ୍ଗଡୋ ମଧ୍ୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ମେଘାଳୟ ୬୨୮ ରନ୍ରେ ନିଜର ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୭୩ ରନ କରି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ମେଘାଳୟକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୫୫୫ ରନ୍ର ଲିଡ୍ ଦେଇଛି।