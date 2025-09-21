ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାଙ୍ଘାତିକ ଦାବୀ, ମୋ ପାଇଁ ସାତଟି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ; ମତେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁ ….

Donald Trump Nobel Peace Prize: ମୁଁ ସାତଟି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି , ମତେ ନୋବେଲ ମିଳୁ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାତଟି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ଶନିବାର ଆମେରିକୀୟ କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, “ଆମେରିକା ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପାଉଛି। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛୁ।”

ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାତଟି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ‘ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ।’

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ GSTର ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍, ଆଜି…

Big Breaking: ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ…

ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଥର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିବାଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଦେଶ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସାତଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସାତଟି ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ? ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାତଟି ପାଇଁ ସାତଟି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଉଚିତ।”

You might also like More from author
More Stories

ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ GSTର ନୂଆ ସ୍ଲାବ୍, ଆଜି…

Big Breaking: ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ…

ଆଜିଠାରୁ H1-B ଭିସା ପାଇଁ ଆମେରିକା 88 ଲକ୍ଷ…

GST 2.0: କାଲି ଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ଦର, ନୂଆ GST…

1 of 21,222