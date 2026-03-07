ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ୍, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେବ…

ଛୁଆଙ୍କ ଆଖିରେ କାଜଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ଲଗାଇବା।

ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଘରର ଜେଜେମାଆ କିମ୍ବା ବଡ଼ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କଳା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଆଖି ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖରାପ ନଜରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ମାନେନାହିଁ।

ଡାକ୍ତରମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କାଜଲ ଲଗାଇବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ନାଜୁକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇସ୍ରାଏଲରେ ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲା…

ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ବେଳେ ଆପଣ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି…

ଆଖି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆଖିପତା ପାଖରେ କାଜଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଜଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଖିରେ କାଜଲ ଲଗାଇବା କେବଳ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ।

କାଜଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ:

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ କାଜଲ କେବଳ ଆଖିର ଚାରିପାଖରେ ଲଗାଯାଏ ତେଣୁ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖି ଟିକେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ।

କିନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଖିର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଜଲ ଏବଂ ଆଖିର ଆକାର କିମ୍ବା ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ, କେବଳ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କାଜଲ ଲଗାଇବା ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ।

ଛୁଆଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ଲଗାଇବା ଖରାପ:

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କାଜଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱଳନ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଲାଲ ହେବା ଏବଂ ଆଲର୍ଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାଜଲର ଛୋଟ କଣିକା ଆଖିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଯଦି କାଜଲ ଆଖିପତା ଭିତରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆଖିରେ ଥିବା ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଫୁଲିଯିବା, ପାଣି ଆସିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଜଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୁହ ନଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ କାଜଲ ଉତ୍ପାଦରେ ସୀସା, କାର୍ବନ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ।

ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଆଖି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କାଜଲରେ ଥିବା ସୀସା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଇସ୍ରାଏଲରେ ୨୦୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲା…

ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିବା ବେଳେ ଆପଣ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ଏହି…

ଜାଣନ୍ତି କି, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ କଳା ବସ୍ତ୍ର…

ଅଶୁଭ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ରିପିଟ୍ ହେବ…

1 of 28,549