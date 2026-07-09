ବର୍ଷା ଦିନେ AC ଚଲାଇବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏସି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ
ବର୍ଷା ଦିନେ AC ଚଲାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗରମ ଉଭୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଚଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନାହିଁ।
ହେଲେ, ଏହି ଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେତୁ, ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ; ରୁମ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏସି ବ୍ୟବହାର କରିବା କ’ଣ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଏହି ପାଗ ପାଇଁ କେଉଁ ମୋଡ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ।
ବର୍ଷାରେ ଏସି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି:
ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଷା ସମୟରେ AC ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ଷା ସମୟରେ AC ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ।
AC ଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି; ତେଣୁ, ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନଥାଏ।
ହେଲେ, ବର୍ଷା ଋତୁ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ, ଯେପରିକି ଭୋଲଟେଜ୍ ହ୍ରାସ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ।
AC କେଉଁ ମୋଡ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରୁମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ AC ର କୁଲିଂ ମୋଡ୍ ଉପଯୋଗୀ; ଏହା ଶୀଘ୍ର ଉଷ୍ମ ପବନକୁ ଟାଣି ନେଇ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ହେଲେ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁଲିଂ ମୋଡ୍ କୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ।
ଏହା ବଦଳରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମୋଡ୍ ବାୟୁରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବାହାର କରେ, ଯାହା ରୁମକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରାଏ।
ରୁମରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ AC କୁ ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ରେ ଚଲାଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ରୁମରେ ଝରକା ଥିଲେ ଏସି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ ଝରକା ନାହିଁ ତେବେ ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରୁମଟି ଚିପିଚିପି ଲାଗିଥାଏ।
ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏପରି ଘର ଏବଂ ରୁମରେ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ।
ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ ଝରକା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏସି ଚାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିପାରିବେ; ଏହା ଉତ୍ତମ ବାୟୁଚଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜମା ହେବାକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏସି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
ହେଲେ, ଏସି ଚାଲିବା ପରେ ସର୍ବାଧିକ ଦକ୍ଷତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଝରକା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଏହି କଥାପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
୧- ସାରା ରାତି ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ରେ ଏସି ଚଲାଇବା ପରେ, ଆପଣ ସକାଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
୨- ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଏସି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।
୩- ଆଉଟଡୋର ୟୁନିଟ୍ ପାଖରେ ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ଜମିଥିବା ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ।
୪- ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲଗାତାର ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ AC ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।
୫- ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏସିର ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ।
୬- ଏସି ସହିତ ଏକ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ; ଏହା ସମଗ୍ର କୋଠରୀରେ ସମାନ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।