ଶୀତ ଦିନେ ଫ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ନା କ୍ଷତିକାରକ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା
ଆପଣ ବିଲ୍ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନେ ଫ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି କି? ତାହାଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପଢନ୍ତୁ ଏହି ଖବର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଶେଷ ହେବା ସହ ଏବେ ପୁରା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରାୟତଃ ଶୀତ ଋତୁରେ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ।
ତେଣୁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ କି?
ଅନେକ ଘରେ ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଫ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ନା ଲାଭଦାୟକ।
ଫ୍ରିଜ୍ ଗୁଡିକ କିପରି କାମ କରେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ରେଫ୍ରିଜରେଟରର କମ୍ପ୍ରେସର ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ଆଜିକାଲି ଉପଲବ୍ଧ ଅଧିକାଂଶ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପାଗ ଅନୁସାରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶୀତଦିନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଶୀତକାଳୀନ ମୋଡ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କମ୍ପ୍ରେସରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବ।
ସାଧାରଣତଃ, ଫ୍ରିଜର କମ୍ପ୍ରେସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, କାରଣ ଏହା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।
କାହିଁକି ଫ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ଋତୁ ମାତ୍ର ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ଏହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ବାୟୁଚଳନ ଅଭାବରୁ, ରେଫ୍ରିଜରେଟରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାର କରିପାରେ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କମ୍ପ୍ରେସର ଜାମ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟର କମ୍ପ୍ରେସରର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ଥିବା ଟାଇମର୍, ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ଶୀତଦିନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନହୁଏ।